مرشحون لوظيفة مؤذن وخادم مسجد - أسماء

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مرشحين للتعيين بوظيفة مؤذن وخادم مسجد عن وظائف الفئة الثالثة مراجعة مبنى الوزارة الكائن في /جبل الحسين /شارع الرازي وحدة خدمة الجمهور مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة وذلك حسب المواعيد المبيّنة لكل منهم لاستكمال إجراءات التعيين ومن يتخلّف عن موعده المحدد يعتبر مستنكفاً :
العاصمه/الجامعه
علاء الدين رزق حسن الجمل
عبدالله محمد احمد النمرات
العاصمه/وادي السير
احمد صلاح الدين عدنان خليفات
محمد خالد حسن الزعاتره
العاصمه/ناعور
عمر خليل احمد ابو معروف
عز الدين خالد احمد المرعي
العاصمه/القويسمه
رائد محمد حمدان الشعرات
اسامه محمد جمال ربحي القريني
العاصمه/سحاب
يوسف خالد اسماعيل سلامه
محمد عبد الله علي المصرى
الباديه الوسطى/الجيزة
فارس محمد فهيد البخيت
عواد عوض اركيان القفعان
البلقاء/قصبه السلط
ايسر نايف عبيد الله الكايد
البلقاء/عين الباشا
ابراهيم ذياب ابراهيم غانم
احمد حسين يوسف الخوالده
البلقاء/ماحص والفحيص
محمد جميل عزت النوباني
البلقاء/دير علا
ربيع سعود ابراهيم الغراغير
عزمي سعد عبد الفتاح ابو صليعان
البلقاء/الشونه الجنوبيه
عامر فوزي محمد العجوري
محمد احمد عوده الشطي
مادبا/قصبه مادبا
جميل احمد جميل محمد
عبد الحليم فايق عواد الشوابكه
مادبا/ذيبان
يوسف جمعه سليمان السراحين
حمزه احمد عودة الله الكوامله
العاصمه/قصبه عمان
احمد علي عبد الحليم قطيشات
سعد عيسى محمد شاهين
العاصمه/ماركا
محمد حسن طالب حبوب
محمد ناصر حسين ابو السلقان
الاثنين 2023/7/17
اربد/الكوره
معن محمد يوسف بني ارشيد
صياد محمود فرحان بني عامر
اربد/الاغوار الشماليه
حسين جميل حسين عرابي
اربد/بني عبيد
محمود سعيد محمود الدراغمه
اربد/المزار الشمالي
عبد الله علي محمد السعود
اربد/قصبة اربد
عمر عبد الكريم حماد عرابي
خالد محمد علي عبد ابو حردان
اربد/بني كنانه
مصطفى خالد محمد عبيدات
اربد/الطيبه
هارون نصر الدين فايز الذيب
اربد/الوسطيه
كرم محمد خير ابراهيم مطالقه
جرش/قصبه جرش
حمزه سليمان عبد الهادى الحوامده
محمد فتحي داود الجعبه
اربد/الرمثا
عبد الرحمن نادر محمد الحيص
عجلون/قصبه عجلون
وسام تركي احمد القضاه
محمد اسامه محمد الزغول
عجلون/كفرنجه
حسن محمد حسن ابو جازوه
المفرق/قصبه المفرق
عبد الرحمن عادل احمد ابو ليمون
يوسف احمد سلمان المشاقبه
الباديه الشماليه/الشمالية الغربية
عمار عبيد مقبل الفواعره
رجا خلف رجا الشرعه
الزرقاء/قصبه الزرقاء
عدي جهاد راجح النصاصره
احمد فيصل محمد جرار
الزرقاء/الهاشميه
محيسن سعود محيسن زيود
الباديه الوسطى/قصبة الزرقاء
رامي مهدى ندى العثمان
الثلاثاء2023/7/18
الكرك/قصبه الكرك
سند يوسف عبد المعطي الحباشنه
احمد يونس موسى المعايطه
الكرك/المزار الجنوبي
مثنى سليمان احمد البريكات
حمزه محمد احمد الطراونه
علي عساف صالح الهدايات
الكرك/القصر
عبدالرحمن عبد الحي عبد الله العمرو
عقاب عبد الله عبد الرزاق المجالي
الكرك/عي
مراد صبري عبدالهادي الكساسبه
احمد جميل عفنان القراله
الكرك/فقوع
محمد شافي زعل القويدر
خلدون علي هلال الزيديين
الكرك/الاغوار الجنوبيه
بلال خليل سلمي النوايشه
احمد شعبان سلامه العشيبات
عبدالله علي سليمان الهويمل
الباديه الجنوبيه/القطرانة
محمد حتمل محمد الهدايات
احمد علي سلمان بني عطيه
الطفيله/قصبه الطفيله
ابراهيم عايد عوده القيسي
زيد احمد عبد الرحمن الفريجات
الطفيله/بصيرا
محمد فلاح عبد السلام الرفوع
احمد خليل عوده الرفوع
الباديه الجنوبيه/الحسا
احمد مبارك محمد السيوف المسعودين
علي عامر خليل الحوامده
الباديه الشماليه/الشمالية الشرقية
عبد الله احمد عايد المساعيد
فراس حسن خالد شلهوب
الباديه الشماليه/الرويشد
حاتم علي خليفه بني خالد
محمد علي حسين الخالدي
الزرقاء/الرصيفه
انس عاصم سعيد حردان
عمر عليان شحده عليان
الاربعاء2023/7/19
معان/البتراء
صقر صباح دخيل الله العونات
عبد المجيد عبد الله علي العونات
معان/الشوبك
جواد احمد اسماعيل الطوره
صهيب سالم ابراهيم السعودي
الباديه الجنوبيه/قصبة معان
حمزة نايف حسين الركيبات
مصعب احمد عباس السبوع
الباديه الجنوبيه/الحسنية / معان
محمد صالح مليح السميحيين
فادي منصور مضحي السميحيين
البادية الجنوبية/قضاء الجفر
احمد عبدالله علي ابو تايه
اكرم بركات عطالله التوايهه
معان/قصبه معان
حذيفه نضال ممدوح ابو حيانه
انس وليد محمود قباعه
الباديه الجنوبيه/قصبة العقبة
ماهر محمد سويلم السعيدين
محمود سمور محمود الحميدات
العقبه/قصبه العقبه
ابراهيم صابر محمد النعامي
محمد رامي محمد فتحي فتحي البطه
الباديه الجنوبيه/القويرة
احمد عبد الله حسان الحساسين
فادي محمد هليل المراعيه
الباديه الوسطى/الموقر
زياد فهد اسماعيل الخطيب
محمد مخلد عوض الكميان
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