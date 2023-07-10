مرشحون لوظيفة مؤذن وخادم مسجد - أسماء

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مرشحين للتعيين بوظيفة مؤذن وخادم مسجد عن وظائف الفئة الثالثة مراجعة مبنى الوزارة الكائن في /جبل الحسين /شارع الرازي وحدة خدمة الجمهور مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة وذلك حسب المواعيد المبيّنة لكل منهم لاستكمال إجراءات التعيين ومن يتخلّف عن موعده المحدد يعتبر مستنكفاً :



العاصمه/الجامعه



علاء الدين رزق حسن الجمل



عبدالله محمد احمد النمرات



العاصمه/وادي السير



احمد صلاح الدين عدنان خليفات



محمد خالد حسن الزعاتره



العاصمه/ناعور



عمر خليل احمد ابو معروف



عز الدين خالد احمد المرعي



العاصمه/القويسمه



رائد محمد حمدان الشعرات



اسامه محمد جمال ربحي القريني



العاصمه/سحاب



يوسف خالد اسماعيل سلامه



محمد عبد الله علي المصرى



الباديه الوسطى/الجيزة



فارس محمد فهيد البخيت



عواد عوض اركيان القفعان



البلقاء/قصبه السلط



ايسر نايف عبيد الله الكايد



البلقاء/عين الباشا



ابراهيم ذياب ابراهيم غانم



احمد حسين يوسف الخوالده



البلقاء/ماحص والفحيص



محمد جميل عزت النوباني



البلقاء/دير علا



ربيع سعود ابراهيم الغراغير



عزمي سعد عبد الفتاح ابو صليعان



البلقاء/الشونه الجنوبيه



عامر فوزي محمد العجوري



محمد احمد عوده الشطي



مادبا/قصبه مادبا



جميل احمد جميل محمد



عبد الحليم فايق عواد الشوابكه



مادبا/ذيبان



يوسف جمعه سليمان السراحين



حمزه احمد عودة الله الكوامله



العاصمه/قصبه عمان



احمد علي عبد الحليم قطيشات



سعد عيسى محمد شاهين



العاصمه/ماركا



محمد حسن طالب حبوب



محمد ناصر حسين ابو السلقان



الاثنين 2023/7/17



اربد/الكوره



معن محمد يوسف بني ارشيد



صياد محمود فرحان بني عامر



اربد/الاغوار الشماليه



حسين جميل حسين عرابي



اربد/بني عبيد



محمود سعيد محمود الدراغمه



اربد/المزار الشمالي



عبد الله علي محمد السعود



اربد/قصبة اربد



عمر عبد الكريم حماد عرابي



خالد محمد علي عبد ابو حردان



اربد/بني كنانه



مصطفى خالد محمد عبيدات



اربد/الطيبه



هارون نصر الدين فايز الذيب



اربد/الوسطيه



كرم محمد خير ابراهيم مطالقه



جرش/قصبه جرش



حمزه سليمان عبد الهادى الحوامده



محمد فتحي داود الجعبه



اربد/الرمثا



عبد الرحمن نادر محمد الحيص



عجلون/قصبه عجلون



وسام تركي احمد القضاه



محمد اسامه محمد الزغول



عجلون/كفرنجه



حسن محمد حسن ابو جازوه



المفرق/قصبه المفرق



عبد الرحمن عادل احمد ابو ليمون



يوسف احمد سلمان المشاقبه



الباديه الشماليه/الشمالية الغربية



عمار عبيد مقبل الفواعره



رجا خلف رجا الشرعه



الزرقاء/قصبه الزرقاء



عدي جهاد راجح النصاصره



احمد فيصل محمد جرار



الزرقاء/الهاشميه



محيسن سعود محيسن زيود



الباديه الوسطى/قصبة الزرقاء



رامي مهدى ندى العثمان



الثلاثاء2023/7/18



الكرك/قصبه الكرك



سند يوسف عبد المعطي الحباشنه



احمد يونس موسى المعايطه



الكرك/المزار الجنوبي



مثنى سليمان احمد البريكات



حمزه محمد احمد الطراونه



علي عساف صالح الهدايات



الكرك/القصر



عبدالرحمن عبد الحي عبد الله العمرو



عقاب عبد الله عبد الرزاق المجالي



الكرك/عي



مراد صبري عبدالهادي الكساسبه



احمد جميل عفنان القراله



الكرك/فقوع



محمد شافي زعل القويدر



خلدون علي هلال الزيديين



الكرك/الاغوار الجنوبيه



بلال خليل سلمي النوايشه



احمد شعبان سلامه العشيبات



عبدالله علي سليمان الهويمل



الباديه الجنوبيه/القطرانة



محمد حتمل محمد الهدايات



احمد علي سلمان بني عطيه



الطفيله/قصبه الطفيله



ابراهيم عايد عوده القيسي



زيد احمد عبد الرحمن الفريجات



الطفيله/بصيرا



محمد فلاح عبد السلام الرفوع



احمد خليل عوده الرفوع



الباديه الجنوبيه/الحسا



احمد مبارك محمد السيوف المسعودين



علي عامر خليل الحوامده



الباديه الشماليه/الشمالية الشرقية



عبد الله احمد عايد المساعيد



فراس حسن خالد شلهوب



الباديه الشماليه/الرويشد



حاتم علي خليفه بني خالد



محمد علي حسين الخالدي



الزرقاء/الرصيفه



انس عاصم سعيد حردان



عمر عليان شحده عليان



الاربعاء2023/7/19



معان/البتراء



صقر صباح دخيل الله العونات



عبد المجيد عبد الله علي العونات



معان/الشوبك



جواد احمد اسماعيل الطوره



صهيب سالم ابراهيم السعودي



الباديه الجنوبيه/قصبة معان



حمزة نايف حسين الركيبات



مصعب احمد عباس السبوع



الباديه الجنوبيه/الحسنية / معان



محمد صالح مليح السميحيين



فادي منصور مضحي السميحيين



البادية الجنوبية/قضاء الجفر



احمد عبدالله علي ابو تايه



اكرم بركات عطالله التوايهه



معان/قصبه معان



حذيفه نضال ممدوح ابو حيانه



انس وليد محمود قباعه



الباديه الجنوبيه/قصبة العقبة



ماهر محمد سويلم السعيدين



محمود سمور محمود الحميدات



العقبه/قصبه العقبه



ابراهيم صابر محمد النعامي



محمد رامي محمد فتحي فتحي البطه



الباديه الجنوبيه/القويرة



احمد عبد الله حسان الحساسين



فادي محمد هليل المراعيه



الباديه الوسطى/الموقر



زياد فهد اسماعيل الخطيب



محمد مخلد عوض الكميان

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