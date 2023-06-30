وزارة الأوقاف : استبدال حافلة تقل حجاجا أردنيين بأخرى

الوكيل الاخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور علي الدقامسة، أن الوزارة تعاملت مع تعطل نظام التبريد في احدى حافلات الحجاج الأردنيين المغادرة إلى الأردن.



وقال الدقامسة في بيان صحفي، إنه وبناء على توجيهات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة سيتم استبدال الحافلة بأخرى مزودة بنظام التبريد .



ولفت إلى أن الوزارة قامت بخطة استباقية باستئجار 15 حافلة احتياطية، تلافيا لتعطل احدى الحافلات.

اضافة اعلان