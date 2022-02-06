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مركز الاتصال الوطني يتلقى نحو 4 ملايين مكالمة واستفسار العام الماضي

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الأحد، 06-02-2022 11:04 ص

مركز الاتصال الوطني يتلقى نحو 4 ملايين مكالمة واستفسار العام الماضي

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الوكيل الإخباري - تلقى مركز الاتصال الوطني خلال العام الماضي، نحو 4 ملايين مكالمة واستفسار، من بينها 3597857 مكالمة واردة، و16239 مكالمة صادرة، و88886 رسالة قصيرة، و30019 بريدا إلكترونيا، و128756 للرد الآلي.

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وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأحد، فإن مركز الاتصال الوطني الذي يعمل وفق "أفضل المواصفات الفنية والأمنية"، يقدم خدمة الرد على استفسارات وشكاوى واقتراحات الجمهور والمستفيدين من التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويخدم جميع المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية المستفيدين من الخدمات الإلكترونية.


كما يقدم خدماته المرتبطة بمجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية البالغ عددها 43 مؤسسة ودائرة حكومية، من أبرزها منصة بخدمتكم، أمانة عمّان الكبرى، ووزارات العمل والصناعة والتجارة والعدل والصحة، وصندوق المعونة الوطنية، والضمان الاجتماعي، وغيرها من المؤسسات الحكومية.


وأوضحت الوزارة أن قنوات الاتصال للمركز عبر الهاتف 065008080، والبريد الإلكتروني [email protected]، وخدمة إرسال على بوابة الحكومة الإلكترونية www.jordan.gov.jo، والرسائل القصيرة.


ولعب المركز من خلال قنوات الاتصال المختلفة التي وفرتها الوزارة للتواصل والتفاعل مع متلقي الخدمة، "دورا فعالا واستثنائيا في التعامل مع أزمة كورونا منذ ظهورها".


 




 

 


 

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