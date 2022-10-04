مستجدات قرار الاستمرار بالتوقيت الصيفي بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح مصدر حكومي أن تعود الحكومة عن قرار العمل بالتوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء .



بدوره اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول ان الحكومة لم تبحث بعد قرار تطبيق التوقيت بالاردن .



الشبول قال لموقع الوكيل الاخباري ان تعديل التوقيت في الاردن يكون عادة في نهاية شهر تشرين الاول واننا لم نصل الى هذا الموعد بعد ، حيث لدينا مساحة من الوقت كي نناقش الأمر ونخرج بالقرار المناسب .

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