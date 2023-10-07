مستشار محافظ القدس: الحراس التابعون للأوقاف الأردنية يقومون بحماية باحات الأقصى

الوكيل الإخباري - أكّد مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، السبت، أن حراس الأقصى التابعون للأوقاف الأردنية يقومون حاليا بحماية باحات الأقصى بعد إعلان كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى" ردا على الانتهاكات الإسرائيلية.

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وقال الرفاعي إنه ومع بدء العملية العسكرية في غزة هرب المستوطنون من محيط المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة، موضحاً أن شرطة الاحتلال حولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية وأغلقت كل مداخل المدينة.



وأضاف: يتم وضع سواتر حديدية وترابية في منطقة باب العامود لعزل منطقة البلدة القديمة وساحة البراق وهناك اعتداءات من قبل المستوطنين في بلدة سلوان.