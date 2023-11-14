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الثلاثاء، 14-11-2023 11:41 م

مسيرة للأطفال في عمان تطالب بوقف إبادة أطفال غزة

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الوكيل الإخباري - نفذت النقابات المهنية مسيرة للأطفال؛ دعما لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتنديدا بالجرائم الصهيونية التي طالت عددا كبيرا من الأطفال.

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وانطلقت المسيرة من أمام مجمع النقابات المهنية، اليوم الثلاثاء، إلى مقر الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، تحت شعار" أوقفوا إبادة أطفال غزة".


ورفع الأطفال المشاركون في المسيرة صورا لعدد من الأطفال الذين استشهدوا خلال العدوان الصهيوني على القطاع.


ورفعوا شعارات ورددوا هتافات وأطلقوا بالونات تشيد بالمقاومة الفلسطينية وتدعم صمود أهل القطاع في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، وتطالب بوقف العدوان والقتل البشع للأطفال.

 




 

 


 

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