مصر تسلم الأردن قطعا تراثية أردنية "ذات قيمة تاريخية"

الوكيل الاخباري - سلمت مصر، الأردن، قطعا تراثية أردنية "ذات قيمة تاريخية" بحسب ما ذكر سفير الأردن في القاهرة، أمجد العضايلة، الاثنين.



وكتب العضايلة على تويتر: "ممثلاً عن الحكومة الأردنية تسلّمت مساء اليوم من وزير السياحة والآثار د. أحمد عيسى قطعٍ تراثية أردنية ‘عملة معدنية‘ ذات قيمةٍ تاريخيةٍ وتراثيةٍ صادرها المجلس الأعلى للآثار وتم إعادتها للمملكة وفقاً لاتفاقية تجمع البلدين الشقيقين".

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