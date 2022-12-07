وزير الخارجية يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيريه المصري والعراقي

الوكيل الاخباري -أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، الاستمرار في العمل مع العراق ومصر والتنسيق والتشاور وخدمة القضايا العربية، مشيراً إلى الاجتماع في بغداد قريبا للتحضير للقمة التي ستستضيفها مصر العام المقبل.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع نظيريه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين، ووزير خارجية مصر سامح شكري، أن "اللقاء الثلاثي يؤكد وقوف الأردن ومصر إلى جانب العراق".



من جهته، قال شكري، إن "المرحلة القادمة تعزز الحاجة للتعاون بين الأردن ومصر والعراق".



"سنجتمع برفقة الوزراء المعنيين في العراق لمتابعة نقاشات التعاون الثلاثي"، وفق شكري.



وتهدف آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر إلى زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة في قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البري، الربط الكهربائي والطاقة.



وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة في 27 يونيو/حزيران 2021، في العاصمة العراقية بغداد، وعُقدت القمة الثانية 25 آب/أغسطس 2020، في العاصمة عمّان، وعُقدت القمة الأولى في 24 آذار/مارس 2019.



وعَقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات في إطار الآلية، كان آخرها في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الجزائر.





