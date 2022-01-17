مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على الأقمشة المستوردة

الوكيل الإخباري - طالبت نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على عموم أقمشة الملابس المستوردة للسوق المحلية كونها مدخلات إنتاج وتخدم بشكل مباشر قطاع صناعه الألبسة الأردني الواعد.

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ودعت النقابة في بيان اليوم الاثنين، الى تخفيض ضريبة المبيعات على الأقمشة من 16 الى 4 بالمئة، مبينة ان جزءا من تجار الأقمشة باتوا في وضع صعب لجهة القدرة على المنافسة.



واضافت ان قطاع الأقمشة الذي يضم 560 محلا للبيع بالجملة ومشاغل صغيرة ومتوسطة ومستوردين رئيسيين، يعتبر من القطاعات المهمة التي ترفد الصناعة المحلية باحتياجاتها من مدخلات الإنتاج، وتوفر آلاف فرص العمل.



واشارت الى أن مستوردات المملكة من الأقمشة بلغت خلال العام الماضي 102 مليون دينار، تم تحصيل ما يقارب 11 مليون دينار منها كضريبة مبيعات.