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الخميس، 22-12-2022 11:54 ص

مطلوب سائقين للعمل لدى باص عمان - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية التركية لإدارة وتشغيل حافلات النقل العام المشغلة لـ باص عمان، عن استقبال طلبات توظيف سائقين للعمل لديها.

وبين إعلان الشركة أنه يجب على المتقدمين أن تتوفر فيهم الشروط التالية: 


١.رخصة قيادة فئة سادسة(2+1) أو سادسة(2) سارية المفعول.
٢.أن لا يتجاوز العمر 56 عاما.

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٣.أن يكون متفرغ للعمل وغير مرتبط بعمل آخر .

وأشار الإعلان أنه على الراغبين احضار صورة عن رخصة قيادة سارية المفعول وصورة عن كشف الضمان الاجتماعي، ومراجعة أحد مكاتب الشركة في مجمع المحط أو ماركا الشمالية .

 




 

 


 

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