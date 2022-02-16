معان : جلسة حوارية حول الدور التنموي للمبادرات الملكية

الوكيل الاخباري - نظم مركز القنطرة للتنمية البشرية في معان اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية التنمية التابعة لوزارة الداخلية؛ جلسة حوارية حول الأثر التنموي للمبادرات الملكية في معان ودورها بتحسين حياة المواطنين.



وشارك في الجلسة التي عقدت في مبنى محافظة معان والتي جاءت برعاية نائب المحافظ خالد الحجاج؛ مدراء الدوائر الحكومية وممثلو القطاعات التنموية، ومؤسسات المجتمع المدني في معان، وتناولت الأثر التنموي للمبادرات الملكية التي تم تنفيذها في معان خلال السنوات الماضية.

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