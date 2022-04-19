معرشات البطيخ تستعد لاستقبال الصيف.. والأمانة تمنح 87 تصريحاً حتى الآن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة أنه تم الموافقة على 87 تصريح لإقامة "معرش " بطيخ و202 طلب قيد المتابعة في العاصمة عمان.

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وأضاف الشخانبة اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار البطيخ حاليا تشهد ارتفاعا ملحوظا وذلك مع بدء الموسم منوها أن الأسعار تتراوح من 60 إلى 80 قرشا للكيلو غرام .



وتوقع أن تنخفض أسعار البطيخ بداية شهر آيار المقبل مع زيادة الكميات الواردة للبطيخ للأسواق ، وتنوع مصادر زراعة البطيخ ، وارتفاع درجات الحرارة .



وقال الشخانبة إن 320 طن بطيخ ورد إلى سوق الخضار المركزي اليوم الثلاثاء.

