"مكافحة الأوبئة" والأبحاث الطبية البحرية الأميركية تبحثان التعاون المشترك

الوكيل الاخباري - بحثت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتورة رائده القطب، مع وفد من وحدة الأبحاث الطبية البحرية الأميركية، برئاسة مدير الوحدة العقيد فيرجينيا بلاكمان، أوجه التعاون المشتركة في مقر المركز.



وتناول الاجتماع، بحسب بيان صادر عن المركز اليوم الثلاثاء، مناقشة ميادين العمل المستقبلية، فيما يخص الأمراض السارية، وخاصة الأمراض التنفسية الحادة والأمراض المنقولة عبر ناقل بالحشرات، وعدوى المستشفيات وربطها بالجراثيم المقاومة للمضادات الميكروبية.

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