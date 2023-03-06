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الإثنين، 06-03-2023 06:15 م

مكافحة المخدرات تنشر نتائج الجهد المبذول لشهر شباط في محاربة آفة المخدرات

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرون وبقوة في عملياتهم النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، اتجارا وتهريبا وترويجا وتعاطيا  .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال  الشهر الماضي ومن تاريخ 1/2/2023 ولغاية 28/2/2023 تم التعامل مع 533 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 957 شخصاً من تجار ومروجي تلك المواد ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، وجرت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .

وأوضح الناطق الاعلامي انه تم ضبط خلال تلك القضايا (214.353 )كغم من مادة الحشيش  و (1,553,997) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و  (46563) ألف حبة من الحبوب المخدرة و ( 2.536 كغم) من مادة الكريستال المخدرة و (0.947 كغم ) من مادة الحشيش الصناعي المخدرة و (0.873 كغم ) من بودرة الحشيش الصناعي المخدرة ومجموعة أشتال من مادة الماريجوانا ومجموعة من الأسلحة النارية. 

وعلى الصعيد التوعوي نفذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 559 نشاطا توعويا لهذا الاسبوع تضمن عدداً من الدورات والمحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات الاكاديمية والاعلامية والشركاء اصحاب العلاقة . 

وفي ذات السياق بلغت عدد الادخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات هذا الاسبوع 59 حالة ما بين دخول ومراجع .

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وفي مناطق المملكة كافة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك الامكانيات العملياتية واللوجستية كافة .

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