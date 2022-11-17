ملك وملكة السويد يزوران مخيم الزعتري

الوكيل الإخباري - زار جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، وجلالة الملكة سيلفيا، ملكة السويد، وسمو الأميرة ريم علي، رئيسة بعثة الشرف المرافقة لجلالتها، اليوم الخميس، مخيم الزعتري للاجئين السوريين، للاطلاع على واقع المخيم وطبيعة الخدمات المقدمة من قبل المملكة والمنظمات العاملة فيه.

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واستمع جلالتاهما إلى إيجاز من إدارة المخيم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف ومنظمة الغذاء العالمية، حول الخدمات المقدمة للاجئين، بخاصة في ملف التعليم وملف الغذاء.



كما زار جلالتاهما والوفد المرافق مدرسة هند بنت عمرو، للاطلاع على الواقع التعليمي لأطفال المخيم، حيث قدم القائمون عليها شرحا عن سير العملية التدريسية وتحدث الطلبة عن طموحاتهم المستقبلية.



وتجول جلالتاهما بالمركز المجتمعي في المخيم للوقوف على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات العاملة للاجئين في المخيم، واستمعا من إحدى العائلات السورية اللاجئة في المخيم عن أبرز احتياجاتهم والصعوبات التي تواجههم.



وخلال الجولة، التقى جلالتاهما بإحدى الطالبات اللاجئات، التي تدرس في إحدى الجامعات الخاصة، حيث عبرا عن إعجابهما بتميزها.