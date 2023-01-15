مناقشة المسودة الأولية للاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني

الوكيل الاخباري-

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ناقش رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد فخري العجلوني مع رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رغدة الفاعوري المسودة الأولية للاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والتي تم إعدادها بدعم من وكالة التعاون الدولي الألماني (giz).وأكد العجلوني أهمية وجود استراتيجية موحدة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني تشمل مختلف الجهات المعنية لخلق بيئة عمل بالقطاع تتسم بالشفافية والتشاركية والتعاون مع ضرورة إبراز دور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات وبرامج الاستراتيجية.وأشار إلى دور جامعة البلقاء التطبيقية في تحسين جودة مخرجات التعليم المهني والتقني من خلال الدبلومات الفنية المختلفة ومن خلال هيئة تدريس محترفة.من جانبها، أكدت الفاعوري أهمية جامعة البلقاء التطبيقية كشريك أساسي لتنفيذ الاستراتيجية، مشيرة إلى أن التعاون المثمر والبناء بين الهيئة والجامعة يُعد أحد أهم الركائز لإنجاح خطة التنفيذ.