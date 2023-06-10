ندوة حول حلول الطاقة التشيكية

الوكيل الإخباري - نظمت سفارة الجمهورية التشيكية في عمان، بالتعاون مع المعرض الدولي ( JIMEX / SONEX)، اليوم السبت، ندوة بعنوان "اكتشف حلول الطاقة التشيكية"، تناولت الأفكار المبتكرة في مجال حلول الطاقة.

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وأكدت رئيسة قسم التجارة والاقتصاد في السفارة التشيكية زوزانا بينيشوفا، في كلمتها الافتتاحية، أن قطاع الطاقة يعتبر من أهم القطاعات ذات الاهتمام المشترك لكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية التشيك.



ويذكر أنه تم أخيرا، توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الصناعة والتجارة التشيكي يوزيف سيكيلا، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.



وشارك بالندوة أربع شركات تشيكية متخصصة، وعدد من الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى رجال أعمال في قطاع الطاقة.