الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

ندوة في الطفيلة حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب

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الأحد، 09-07-2023 03:01 م

ندوة في الطفيلة حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب بصيرا النموذجي، اليوم الأحد، ندوة بعنوان (أثر مواقع التواصل الاجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب في المجتمع)، بمشاركة 20 شاباً من أبناء اللواء، استهدفت تشكيل الوعي السلوكي الإيجابي وبيان الاستخدام الأمثل والأمن لمواقع التواصل الاجتماعي.

وتناولت الندوة، بحضور مدير المركز إبراهيم السعودي، محاور عدة حيال منصات التواصل الاجتماعي، ومدى إسهامها في دعم وتعزيز المشهد الإعلامي والقضايا الاجتماعية والشبابية، فضلا عن بيان الحد الفاصل بين الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي، وأهم المعايير القانونية للتعامل مع هذه المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرات ذلك على المجتمع نفسيًا واجتماعياً، إلى جانب مناقشة محاور استخدامات الإنترنت الأمن والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الموضوعات.

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