الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد: أجواء حارة نهاراً وغبار خلال ساعات المساء - تفاصيل

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

الاحصاءات: ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم وبيض المائدة في الربع الرابع الماضي

المرصد العمالي: منشآت ألغت الاستراحة وأخرى خفضت الأجور في رمضان

سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

الصناعة والتجارة: تحرير 47 مخالفة خلال أول يومين من رمضان

دعوة من التربية لكافة المدارس خلال شهر رمضان

اليرموك توضّح حول قرارها بالتحوّل إلى التعليم الإلكتروني

إطلاق دراسة لتطوير الشبكة الكهربائية في الأردن

البلبيسي: تراجع الإقبال على التطعيم في رمضان

الثلاثاء، 05-04-2022 12:48 م

اليرموك توضّح حول قرارها بالتحوّل إلى التعليم الإلكتروني

اليرموك


الوكيل الإخباري - أوضحت جامعة اليرموك ان قرار مجلس عمداء الجامعة المتعلق بتأخير الدوام في الجامعة أو تعطيله أو تعليقه بسبب الظروف الطارئة جاء بوقت سابق اتساقا مع الظروف الجوية التي كانت سائدة في حينه.

اضافة اعلان


وأكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، في بيان أمس، أن هذا القرار جاء بوقتٍ سابق وتم إقراره من قبل مجلس العُمداء قبل فترة بسبب الظروف الجوية الصعبة والثلوج والانجمادات، وكذلك بهدف التعامُل مع أية ظروف مشابهة مستقبلا قد تستدعي تعليق الدوام او تأخيره خلافا لما تناقلته بعض وسائل الاعلام بان الجامعة ستغلق ابوابها وتعود للتعليم الالكتروني عن بعد كما كان خلال جائحة كورونا.


ونفى مساد نفيا قاطعا أن تكون الجامعة اتخذت أي قرار من خلال مجلس العمداء بالعودة للتعليم الالكتروني عن بعد وأنها بصدد اغلاق ابوابها امام الطلبة، مؤكدا ان التعليم الوجاهي مستمر في الجامعة كما هو معتاد، إضافة إلى النشاطات اللامنهجية والمؤتمرات وورش العمل والندوات واللقاءات في مختلف مرافقها.


وقال إن قرار مجلس العمداء اتخذ في حينه حرصا من الجامعة على مصلحة الطلاب والعملية التعليمية ونهج الجامعة الاستباقي في إدارة أية ازمة على مستوى الظروف الجوية أو الطبيعية أو حتى ازمة كورونا التي المّت بالعالم أجمع والتي وجب الاستفادة من دروسها وأخذ العِبر من تبعاتها وتجاربها وهو ما ينسحب على أي ظروف جوية أو غير طبيعية قد تنشأ لاحقا ليكون القرار جاهزا وفق معايير معتمدة يطبق وفقا لها.


وأضاف مسّاد أن القرار جاء ايضاً مراعياً مصلحة طلبة الدراسات العُليا هذه الفئة التي قد يكون لديها احياناً محاضرة واحدة اسبوعياً حيث يضمن هذا القرار الحفاظ على ألا تضيع المحاضرات على الطالب في هذه المرحلة العلمية الدقيقة.


ولفت مساد إلى أنه كان يرد للجامعة وادارتها واعضاء هيئة التدريس فيها العديد من التساؤلات في الظروف الطارئة والجوية تتعلق بمدى تعويض المحاضرات او ازاحة اوقاتها او هل سيتم التحوّل للتعليم الالكتروني، لذا جاء هذا القرار درءاً للتخبُّط أو الارباك وحفاظاً على مصلحة الطلبة وسير العملية التدريسية في الجامعة ليكون نهجاً دائماً في هذه الحالات أو الظروف الطارئة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

277465648_349955777176244_203023410348080983_n

تفاصيل فعاليات "رمضانيات" في ثالث أيام رمضان

7533471-1312049406

المرصد العمالي: منشآت ألغت الاستراحة وأخرى خفضت الأجور في رمضان

0L5A1045

سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

IMG_9486

الأمانة تحدد أوقات إصدار شهادة خلو الأمراض خلال رمضان

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

الصناعة والتجارة: تحرير 47 مخالفة خلال أول يومين من رمضان

أخبار متعلقة
320223017348280254597

مؤتمر سياحي في اليرموك يوصي بتطوير مسارات وسط إربد

sss

مسّاد : إعادة النظر بالخطط الدراسية للكليات الإنسانية في اليرموك

e

معرض فني جداري لطلبة فنون اليرموك احتفاءً بمعركة الكرامة

1648563740351

اتفاقية للتدريب بين اليرموك والشركة الوطنية للتشغيل

جامعة اليرموك 2

جامعة اليرموك تحدد دوام شهر رمضان

1648476697404

اتفاقية تعاون بين جامعتي اليرموك وإيلمس كوليج الأميركية