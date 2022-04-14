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الخميس، 14-04-2022 02:00 م

نقابة الاطباء: لم نكلف اي جهة بإجراء دراسة حول التوجهات الانتخابية

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الوكيل الإخباري - نفت نقابة الاطباء الاردنيين ان تكون كلفت اي جهة لتنفيذ دراسة حول توجهات الأطباء في انتخابات مجلس النقابة القادمة.

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وقالت الناطق الإعلامي في النقابة الدكتورة ميسم عكروش، أن الادعاء بأن هذه الدراسة تنفذ بناء على طلب النقابة هو ادعاء باطل وغير صحيح.


ودعت في تصريح اليوم الخميس، جميع الزملاء الاطباء الى عدم التعاطي مع أي جهة ما لم تقم النقابة باعتمادها وفق أسس شفافة وعلمية تضمن الحيادية والموضوعية بعيداً عن أية ممارسات تمس حق الهيئة العامة في اختيار مجلسها القادم في الانتخابات المزمع عقدها في شهر حزيران المقبل.


وأضافت أن النقابة ستقوم برصد أرقام هواتف الأشخاص الذين تواصلوا مع الأطباء تمهيداً لمخاطبة الجهات المعنية.

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