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الثلاثاء، 15-03-2022 05:38 م

وفد عسكري تشيكي يزور مدينة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية

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الوكيل الاخباري - زار وفد عسكري من مركز التعاون اللوجستي متعدد الجنسيات في جمهورية التشيك برئاسة العقيد المتقاعد الدكتور رومان دوفيك الثلاثاء، مدينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية، وكان في استقباله مدير المدينة العميد الركن حسن الشقران.

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ورحب مدير المدينة بالوفد الضيف مشيداً بعمق العلاقات التي تربط البلدين الساعية إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.


واستمع الوفد إلى إيجاز في معهد الإدارة والتدريب اللوجستي قدمه آمر المعهد العميد الركن محمد أمين الصمادي حول المهام والواجبات العملياتية والخطط والبرامج التدريبية التي يقوم فيها معهد الإدارة والتدريب اللوجستي.


واطلع الوفد على سير العمليات والتدريب التي يقوم بها منتسبي القوات المسلحة في معهد الإدارة والتدريب اللوجستي في مدينة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية.


وفي نهاية الزيارة أبدى الوفد الضيف اعجابه بمستوى التميز والتطور الذي وصلت إليه مدينة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية من الإعداد والتدريب والتأهيل.


 




 

 


 

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