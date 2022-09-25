نقابة الصيادلة تشارك بمؤتمر دولي في إسبانيا

الوكيل الإخباري - شاركت نقابة الصيادلة في مؤتمر اتحاد الصيادلة الدولي الذي عقد في الفترة بين 17 و22 من الشهر الحالي في مدينة اشبيلة الإسبانية.

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وقال رئيس وفد النقابة، نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إنه تم خلال المؤتمر عقد لقاءات مع رئيس الاتحاد، دومنيك جوردان، وعدد مع رؤساء الوفود الصيدلانية العربية والأجنبية، لبحث أوجه التعاون معها.



وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع الاتحاد لما فيه مصلحة الصيادلة أعضاء النقابة، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم الصيدلاني المستمر، من خلال دعم الاتحاد لأنشطة وبرامج علمية مشتركة.



وكان المؤتمر تطرق لمواضيع تهدف للارتقاء بمهنة الصيدلة ومواكبة التطورات الحاصلة بها.