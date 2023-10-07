نقابة المحامين الاردنيين تتوقف عن الترافع الاحد



الوكيل الاخباري - دعت نقابة المحامين منتسبيها للتوقف عن الترافع في جميع محاكم المملكة عند الساعة 11 من صباح غد الأحد دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وللوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين.



وحيت النقابة البطولات التي يخوضها الشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته الباسلة، والنصر الذي حققته على الكيان الصهيوني الغاصب.



ودعا المجلس أعضاء النقابة للمشاركة في وقفة العز والشموخ التي دعت إليها النقابات المهنية لدعم صمود للشعب الفلسطيني ومقاومته أمام مجمع النقابات في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

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