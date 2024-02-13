نقابة المطاعم تشن هجوماً على أمانة عمان وتتهمها بضرب سمعة القطاع

الوكيل الإخباري- استنكر نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر عواد ممارسات أمانة عمان الكبرى وسلوكياتها بالتفتيش على رخص المهن المحدثة للعام ٢٠٢٤، واعتبار كل من لا يحوزها أو يقم بتجديدها مخالف وعليه يتم إغلاق المحال وتغريمها ماليًا، وهذا الحال ذاته ينطبق على قطاع المطاعم.

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وبحسب المعمول به في السنوات السابقة جرى العرف بأن تمنح الأمانة مهلة لتصويب الأوضاع تمت حتى نهاية آذار من كل عام وذلك كإجراء ومهلة تحذيرية ونوع من الشعور بالأوضاع الاقتصادية، ولكن هذا العام وبعد انتهاء شهر كانون الثاني بدأت حملة مسعورة منها اغلاقات وغرامات مالية، دون إدراك أن الظروف التي حالت دون تجديد الرخص مالية.



وأضاف العواد إن اغلاق المطاعم ومحال الحلويات فقط لعدم تجديد الرخص يحمل في طيه شبهات وضرب لسمعة تلك المحال، فكيف يطرد الزبائن وتغلق المحال بهذا الشكل، وأين المسؤولية تجاه المنشآت التجارية. فما الذي تغير حتى تغير أمانة عمان نهجها وتعظم سطوتها وتطيح فيما تبقى من مؤسسات عاملة.