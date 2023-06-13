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الثلاثاء، 13-06-2023 04:39 م

نقابة المطاعم : نتائج الشامل ترفع طلب الأردنيين على الحلويات 15%

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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أكدت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية أن محال الحلويات شهدت اقبالاً ضعيفاً  اليوم تزامناً مع اعلان نتائج الشامل بلغت بالحد الأعلى ما نسبته 15 %، مقارنة بأيام الأسبوع الاعتيادية.

وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإقبال على محلات الحلويات كان ضمن المعدلات الطبيعية للحركة التجارية المتوقعة مع إعلان نتائج الشامل، لافتة إلى أبرز مشتريات الأردنيين من الحلويات بهذه المناسبة وهي الكنافة والوربات. 

وأوضحت ان اقبال الاردنيين على المطاعم يشهد ركوداً حالياً بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وامتحانات المدارس والجامعات، متوقعة أن تشهد الفترة القادمة إقبالًا أفضل تزامنا مع عيد الاضحى و بدء العطلة الصيفية وعودة مناسبات الصيف والمهرجانات وعودة المغتربين وبداية مواسم التخرج الجامعي جميعها عوامل تسهم في تعزيز الحركة التجارية .

 




 

 


 

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