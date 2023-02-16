نقابة المهندسين تسيّر أولى قوافل الإغاثة إلى سوريا وتركيا من الزرقاء

الوكيل الإخباري - سيّرت نقابة المهندسين الأردنيين أولى قوافلها، اليوم الخميس، من منطقة الهاشمية في الزرقاء إلى سوريا وتركيا، ضمن حملتها لإغاثة المتضررين جراء الزلزال، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

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وعبّر رئيس الحملة عضو مجلس النقابة، المهندس معتز الشوارب، عن اعتزازه بالحشود التي تتوافد لتقديم الدعم للحملة من جميع الجهات، مشيراً إلى أن القافلة التي سيرت اليوم تتألف من 5 شاحنات مواد إغاثية.



وأشار إلى أن الحملة ستستمر طيلة فترة تأثر الأشقاء بهذه الفاجعة، مبيناً أن النقابة افتتحت خيمة لجمع التبرعات العينية على مدخل مجمع النقابات المهنية.

وكانت استقبلت الحملة تبرعات وأدوية ومواد عينية وغذائية لإغاثة المتضررين.