نقاد وكتاب يحللون تجربة الكاتبة هند أبو الشعر في معرض عمان للكتاب



الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الباحثة والأكاديمية الدكتورة هند أبو الشعر، هي إحدى النماذج الإنسانية التي تتميز بالكفاءة والأثر الأدبي العميق.



جاء ذلك خلال الندوة التكريمية للدكتورة أبو الشعر بمناسبة اختيارها "شخصية معرض عمان الدولي للكتاب" في دورته الثانية والعشرين، التي أقيمت مساء أمس الخميس في معرض عمان الدولي/ طريق المطار، وحملت عنوان "الدكتورة هند أبو الشعر.. التجربة الإبداعية والإنسانية"، وشارك فيها: الدكتور عليان الجالودي، والدكتور جورج طريف، والكاتب حسين نشوان، وأدارها القاص مخلد بركات.



وأضافت النجار، أن أبو الشعر تمثل المرأة الأردنية التي وصلت إلى أعلى درجات الإبداع، ويأتي تكريمها من باب إسناد الفضل لأهله، وتقديرا للعطاءات الإبداعية التي قدمتها، من خلال كتبها ودراستها وأبحاثها التي تؤرخ للأردن.

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