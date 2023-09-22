الجمعة 22-09-2023
الوكيل الاخباري

مسيرة توعوية لتسليط الضوء على مرض الزهايمر والوقاية منه

تحويلات مرورية على طريق البحر الميت

نقاد وكتاب يحللون تجربة الكاتبة هند أبو الشعر في معرض عمان للكتاب

تواصل فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس بالكرك

بيان صادر عن أمانة عمان الكبرى

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وزير الزراعة ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الصفدي يبحث مع مسؤول أممي آليات التعاون لمواجهة تحديات اللجوء السوري

منحة ألمانية للأردن بقيمة 22.4 مليون يورو

الجمعة، 22-09-2023 07:38 م

نقاد وكتاب يحللون تجربة الكاتبة هند أبو الشعر في معرض عمان للكتاب

1



الوكيل الاخباري -  قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الباحثة والأكاديمية الدكتورة هند أبو الشعر، هي إحدى النماذج الإنسانية التي تتميز بالكفاءة والأثر الأدبي العميق.

جاء ذلك خلال الندوة التكريمية للدكتورة أبو الشعر بمناسبة اختيارها "شخصية معرض عمان الدولي للكتاب" في دورته الثانية والعشرين، التي أقيمت مساء أمس الخميس في معرض عمان الدولي/ طريق المطار، وحملت عنوان "الدكتورة هند أبو الشعر.. التجربة الإبداعية والإنسانية"، وشارك فيها: الدكتور عليان الجالودي، والدكتور جورج طريف، والكاتب حسين نشوان، وأدارها القاص مخلد بركات.

وأضافت النجار، أن أبو الشعر تمثل المرأة الأردنية التي وصلت إلى أعلى درجات الإبداع، ويأتي تكريمها من باب إسناد الفضل لأهله، وتقديرا للعطاءات الإبداعية التي قدمتها، من خلال كتبها ودراستها وأبحاثها التي تؤرخ للأردن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

مسيرة توعوية لتسليط الضوء على مرض الزهايمر والوقاية منه

2

تحويلات مرورية على طريق البحر الميت

1

تواصل فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس بالكرك

9202321145853285641760

بيان صادر عن أمانة عمان الكبرى

650dadd6629f9

وزير الخارجية يواصل لقاءاته مع نظرائه في نيويورك

2202325135946732823449

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري

أخبار متعلقة
تنزيل

ندوة استذكارية في إربد عن الراحل سويلم نصير

512136_1_1692651914

النجار: الثقافة أحد محركات التنمية المستدامة