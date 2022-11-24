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الخميس، 24-11-2022 09:58 ص

نقيب الألبسة: تخفيضات الجمعة البيضاء حقيقية وتصل إلى 50%

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
تبدأ تخفيضات الجمعة البيضاء اليوم الخميس وتستمر لغاية يوم السبت القادم في بعض المحلات التجارية إلا أن محلات تجارية أخرى ستعلن الخصومات ليوم واحد فقط وذلك غداً الجمعة الذي يصادف 25 من الشهر الحالي .

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من جهته قال نقيب تجار الأحذية والألبسة سلطان علان إن تخفيضات الجمعة البيضاء ستكون حقيقية وتتراوح في معظم المحلات التجارية من 10% إلى 50% .


وأضاف علان لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الخميس أن أسعار السلع في الأسواق المحلية أقل من أسعار السلع في المتاجر الإلكترونية العالمية.


ونوه أن بعض السلع ستكون الخصومات عليها ضئيلة وذلك لارتفاع تكلفتها على التاجر حيث أنه يحقق فيها ربح هامشي.


وتوقع علان أن يشهد القطاع حركة شرائية جيدة وذلك لبدء الموسم الشتوي بالإضافة إلى قلة الحركة الشرائية التي أثرت على القطاع خلال الفترة الماضية.


 




 

 


 

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