الخميس 21-12-2023
الوكيل الاخباري
 

هام جداً لطلبة الجامعات المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية

بنك الدم يدعو الأردنيين إلى التبرع لتعزيز المخزون ودعم الأشقاء في غزة

4 حوادث خلال 24 ساعة بسبب عدم اتخاذ السائقين الاحتياطات الضرورية

جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بينهم ضابط بجراح خطيرة في معارك خان يونس

وظائف شاغرة في الجامعة الأردنية - تفاصيل

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية والامتحان التنافسي - أسماء

غارات إسرائيلية على مناطق عدة وسط قطاع غزة

الضرب حتى الموت .. الاحتلال يحقق بجريمة اغتيال أسير فلسطيني

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود بمعارك جنوب غزة

لماذا يصعب تدمير حماس..؟ خبيران أميركيان يُجيبان

عاجل

بنك الدم يدعو الأردنيين إلى التبرع لتعزيز المخزون ودعم الأشقاء في غزة

الخميس، 21-12-2023 09:21 ص

هام جداً لطلبة الجامعات المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية

M63A8346


الوكيل الاخباري - قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه في حال أخطأ طلبة الجامعات الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024، في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في إستقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم فإن هذا الخيار أصبح متاحاً. 

اضافة اعلان


وأضافت في بيان لها أن الخيار متاح بشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات ولا يوجد أي حاجة للتواصل هاتفياً أو زيارة مبنى الوزارة لإجراء التعديل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
523920

4 حوادث خلال 24 ساعة بسبب عدم اتخاذ السائقين الاحتياطات الضرورية

الجامعة الاردنية 2

وظائف شاغرة في الجامعة الأردنية - تفاصيل

وظائف

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية والامتحان التنافسي - أسماء

6383871204008660511

الجيش ينشر ملخصاً لجهود القوات المسلحة الإغاثية والإنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

1220231118104170950341

بني مصطفى تشارك في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

طوفان-غزة-قصف-دخان-كثيف100-3

حوارية في الرصيفة حول دور الأحزاب وغزة الصمود

أخبار متعلقة
M63A8346

التعليم العالي: 60 ألف طالب تقدموا لغاية الآن بطلبات المنح والقروض الجامعية

التعليم العالي3

التعليم العالي: 7500 منحة جامعية إضافية لصندوق دعم الطالب للعام الحالي

M63A1569

بدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية - رابط

8888

هام من التعليم العالي لحاملي الشهادات الجامعية غير الأردنية

M63A8352

التعليم العالي: تمديد فترة استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات الطلبة