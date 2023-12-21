هام جداً لطلبة الجامعات المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية

الوكيل الاخباري - قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه في حال أخطأ طلبة الجامعات الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024، في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في إستقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم فإن هذا الخيار أصبح متاحاً.

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وأضافت في بيان لها أن الخيار متاح بشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات ولا يوجد أي حاجة للتواصل هاتفياً أو زيارة مبنى الوزارة لإجراء التعديل.