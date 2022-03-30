هام من شركة الكهرباء الأردنية للمواطنين حول دعم الكهرباء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الكهرباء الأردنية، عن استعدادها لتقديم المساعدة لمشتركيها الراغبين بالتسجيل على منصة دعم الكهرباء اعتبارا من يوم غدٍ الخميس .

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وقالت الشركة إنها ستقوم باستقبال المشتركين في مراكز خدمات المشتركين الآتية: مركز خدمات المشتركين -مبنى الإدارة الرئيسية - شارع مكة، مركز خدمات المشتركين - أبو علندا، مركز خدمات المشتركين - طبربور، مركز خدمات المشتركين -عين الباشا، مركز خدمات المشتركين - الزرقاء - الرئيسية، مركز خدمات المشتركين - الزرقاء الجديدة، مركز خدمات المشتركين - مأدبا، مركز خدمات المشتركين - السلط.



ودعت الشركة مشتركيها إلى المبادرة بالتسجيل للحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني kahraba.gov.jo, مؤكدة بدء تطبيق التعرفة الجديدة وإيقاف العمل بالتعرفة الحالية مطلع نيسان المقبل.

