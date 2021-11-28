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الأحد، 28-11-2021 09:18 ص

وفد أميركي يفتتح اليوم مدرسة لأونروا في عمّان

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الوكيل الاخباري- يحضر وفد أميركي، الأحد، افتتاح مدرسة الزهور في عمّان التي تتبع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، التي أنشئت بدعم من الولايات المتحدة.

ووصلت من واشنطن المسؤولة الأولى في مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية نانسي إيزو جاكسون لحضور الافتتاح الذي سيتواجد به المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، ومديرة شؤون "أونروا" في الأردن مارتا لورينزو ، بالإضافة إلى وفد من سفارة الولايات المتحدة في عمّان.

وقالت أونروا، إن المدرسة شُيدت وجُهزت بمساهمة من الحكومة الأمريكية، وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن "الحكومة الأردنية قدمت دعما عينيا" لبناء المدرسة.

وأعلنت واشنطن في تموز/يوليو عن تبرع إضافي لأونروا قيمته 135.8 مليون دولار، بعد أن أعلنت في نيسان/أبريل عودة الدعم الأميركي للوكالة وقدمت بشكل مبدئي في حينه 150 مليون دولار للوكالة الأممية.

وتمكن المؤتمر الوزاري الدولي لدعم وكالة أونروا الذي نظمه الأردن والسويد في بروكسل الشهر الحالي من الحصول على تعهدات متعددة السنوات بقيمة 614 مليون دولار، إضافة إلى تعهدات أخرى خلال المؤتمر بقيمة 38 مليون دولار مخصصة لعام 2021؛ مما خفض العجز المالي لدى أونروا إلى 60 مليون دولار.

وتشارك جاكسون مع وفد أميركي في اجتماع اللجنة الاستشارية التابعة لوكالة (أونروا)، الاثنين.

وتلتقي جاكسون أيضا بلاجئين سوريين وغيرهم من المستفيدين من البرامج الممولة من مكتب السكان واللاجئين والهجرة الأميركي التي توفر مساعدة للاجئين والمجتمعات المضيفة، وتجتمع جاكسون أيضا "بمسؤولين حكوميين أردنيين ومسؤولين من المنظمات الدولية وغير الحكومية لمناقشة الاستجابة للاجئين في الأردن والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة" وفق وزارة الخارجية الأميركية.

وأكدت جاكسون الشراكة الاستراتيجية مع الأردن ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن.

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