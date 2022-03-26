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السبت، 26-03-2022 02:11 م

هل يمكن إعادة الانتخابات البلدية؟.. المستقلة للانتخاب توضح

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الوكيل الإخباري - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنه لا توجد حالات في القانون حول إعادة انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان بعد إعلان النتائج ونشرها بالجريدة الرسمية.

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وقالت الهيئة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنه لا يمكن إعادة الانتخابات بعد صدور النتائج.

 

وأضافت أنه يحق لأي ناخب الطعن بصحة الانتخابات خلال مدة 15 يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، مع إعطاء مهلة شهر واحد للمحكمة للفصل في الطعن.

 

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال قبلت المحكمة الطعن، فإنها تقوم بإعادة فتح صناديق الاقتراع وعدّها للتحقق منها ومقارنتها مع المحاضر والتأكد من النتائج التي أعلنت.

 

وبيّنت أن القانون يتيح أن تبقى صناديق الاقتراع بحوزة الهيئة المستقلة للانتخاب لمدة عام كامل لغايات إجراء الأرشفة والتوثيق الإلكتروني قبل إتلافها بالطرق القانونية.

 

وكانت أجريت الثلاثاء الماضي انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى، فيما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، الأربعاء الماضي، النتائج النهائية للانتخابات ورفعتها على موقع الهيئة الإلكتروني.

 




 

 


 

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