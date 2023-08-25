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الجمعة، 25-08-2023 09:38 م

هميسات: 2500 زوار تلفريك عجلون يومياً

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي - كشف رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف هميسات، ان عدد زوار تلفريك عجلون يبلغ نحو 2500 زائر يومياً.

وبين الهميسات بتصريح لـ "الوكيل الإخباري" أن العدد الزوار اليومي انخفض مقارنة مع الايام الماضية بسبب دوام دوام المدارس وعودة المغتربين.

و أشار هميسات إلى أن الفترة السابقة كانت شهدت ارتفاعًا في الإقبال على التلفريك، حيث وصل العدد الى اكثر من  4000 زائر في بعض الايام  .

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