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الإثنين، 15-11-2021 03:32 م

هياجنة عضوا في غرفة تجارة الاردن ممثلا عن قطاع الأثاث

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الوكيل الإخباري- قرر وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي تعيين شرف الهياجنة عضوا في مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن ممثلا عن قطاع الاثاث خلفا للمرحوم خالد حبنكة.

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جاء تعيين هياجنة بعضوية مجلس إدارة الغرفة، استنادا لأحكام المادة (20 / أ) من قانون غرف التجارة المؤقت رقم (70)لسنة 2003، والتي تنص على أنه "إذا شغر مركز عضو في المجلس بالوفاة، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات".


وحل هياجنة بالانتخابات الأخيرة لغرف التجارة بالمركز الثاني بعد حبنكة، بحسب النتائج النهائية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

 

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