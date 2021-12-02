الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 01:47 م

ورشة حول متطلبات تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية

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الوكيل الاخباري- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ورشة تعريفية لوفد رسمي من الهيئة العليا اليمنية للأدوية والمستلزمات الطبية؛ للاطلاع على التجربة الأردنية الرائدة في الرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات واجراءات تسجيلها وتحليلها.

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وابدى مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان صحفي للمؤسسة اليوم الخميس، استعداد المؤسسة للتعاون مع الهيئة العليا اليمنية للأدوية وتقديم الدعم الفني اللازم لها من خلال تدريب كوادرها، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من تجربة وخبرة المؤسسة.


وتضمنت الورشة، عدة محاضرات للتعريف بالقوانين والأسس والأنظمة المعتمدة لتسجيل وتصنيف واستيراد وتسعير وتحليل المستلزمات والأجهزة الطبية، ومتطلبات استلام ملفات الأدوية وتحليلها، وكذلك المستحضرات النباتية والفيتامينات، وأحدث المستجدات في هذا المجال.


وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم للمؤسسة، على تنظيم هذه الورشة القيمة، مثمنين دور المؤسسة الرقابي النوعي، ومستوى الدواء الأردني وسمعته المتميزة التي يحظى بها بين الدول.

 

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