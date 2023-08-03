هيئة الاعتماد تبدأ بتنفيذ الإطار العام لمعايير برامج الدراسات الثنائية

الوكيل الاخباري - بدأت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي من خلال مشروع دعم التدريب والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي الموجه نحو سوق العمل، باعتماد الإطار العام لإجراءات ومعايير تنفيذ برامج الدراسات الثنائية.



وقال رئيس الهيئة، الدكتور ظافر الصرايرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن مفهوم الدراسات الثنائية توجه تعليمي عالمي يهدف إلى دمج الجانبين الأكاديمي النظري والتطبيقي العملي، لإثراء التجربة التعليمية للطلبة، ومساعدتهم في فهم أفضل للمفاهيم العلمية والجوانب النظرية؛ إضافة إلى الخبرة العملية المكتسبة التي ستمكن الطلبة من تطوير مهارات التواصل والمهارات الشخصية والاجتماعية لديهم.



وأشار الصرايرة إلى أن برامج الدراسات الثنائية يعمل على انخراط الطلبة في الهيكل التنظيمي للمنظمة أو المؤسسة الشريكة ومنهجيات العمل المتبعة فيها، إضافة إلى طبيعة تخطيط وتنفيذ المشاريع القائمة داخلها على مراحل متعددة خلال الفترة الدراسية للطالب الجامعي، وبذلك فإنه يضمن حصوله على خبرة عمل حقيقية في نفس مجال التخصص الأكاديمي واكتسابه قيمة تعليمية إضافية يقدمها برنامج الدراسات الثنائية.

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