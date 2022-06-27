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الإثنين، 27-06-2022 01:53 م

وزارة الصناعة والتجارة: لا توجه لتحديد كميات شراء الخبز

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
نفى الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي وجود أي توجه لتحديد الكميات التي يستطيع المواطن شرائها من مادة الخبز.

وقال البرماوي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة لن تحدد الكميات المسموح بشرائها لكل مواطن ولن تخصصها، مؤكدا أنه باستطاعة أي مواطن شراء الكميات التي تغطي احتياجاته.

وأضاف أن الوزارة مستمرة بدعم الطحين حتى تبقى أسعار الخبز ثابتة في ظل الارتفاعات العالمية لأسعار بيع القمح.

وأشار البرماوي إلى أن الوزارة تقوم بحملات رقابية مكثفة في ضوء الوقوف على معلومات تتعلق باستخدام الطحين والقمح كمواد علفية من قبل بعض المخابز.

وتابع أن الوزارة لن تسمح ببيع الطحين والقمح كمواد علفية وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الاستخدام.

وبيّن أنه لا يوجد أي توجه لتخفيض الكميات المباعة من الطحين للمخابز المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، لافتا إلى أن الكميات التي تستخدمها المخابز أصبحت معروفة وتؤمنها الوزارة بالكامل.

ويكفي مخزون القمح في الأردن لمدة تزيد عن 13 شهرا، والشعير لأكثر من 10 أشهر، بحسب تصريحات وزير الزراعة خالد الحنيفات أمس الأحد، مضيفا أن مخزون القمح في المملكة يعد الأعلى على مستوى الدول العربية.

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يشار إلى أن بعض الدول طلبت من مواطنيها ترشيد استهلاك الخبز في ظل شح إمدادات القمح عالميا وتأثرها بالأزمة الأوكرانية الروسية، فيما صرحت دول أخرى إلى نيتها بتجفيف البطاطا لاستخدامها في صناعة الخبز.

 




 

 


 

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