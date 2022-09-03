وزارة المياه تحصي أكثر من 400 اعتداء على مشروع ناقل الديسي خلال 7 أشهر

الوكيل الإخباري-

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احصت وزارة المياه والري أكثر من 400 اعتداء على مشروع ناقل الديسي منذ مطلع العام الحالي وحتى تموز/يوليو الماضي، وفق ما أفاد الناطق باسم الوزارة عمر سلامة السبت، مشيرا إلى 13 ألف اعتداء على خطوط مياه منذ صيف العام الماضي حتى صيف العام الحالي.وأوضح سلامة أن الاعتداءات على خطوط المياه "موضوع مؤرق ومن التحديات الكبيرة التي تعرقل جهود (وزارة) المياه، ويوميا هناك ضبط لاعتداءات وهذا يستنزف جهود العاملين في قطاع المياه والأجدر أن تذهب هذه الجهود لتحسين التزويد المائي والتأكد من وصول المياه للمواطنين".خلال هذا العام وحتى مطلع تموز/يوليو، أحصي "أكثر من 400 اعتداء على مشروع ناقل الديسي" وكذلك 71 ألف اعتداء "منذ حملة إحكام السيطرة التي أطلقت في حزيران/يونيو عام 2018 وحتى تموز من العام الحالي".ويؤمن خط ناقل الديسي 50% من احتياجات مياه الشرب لعدة محافظات في الأردن بحسب وزارة المياه.ومنذ صيف العام الماضي وحتى الصيف الحالي، تحدث سلامة عن "13 ألف اعتداء على خطوط المياه، وهذه أرقام مفزعة" وفق سلامة الذي تحدث عن "ردم 1290 بئرا خلال حملة إحكام السيطرة".وتحدث عن "اعتداءات تجاوزت الـ 27 ألف على قناة الملك عبدالله" وأكثر من 204 اعتداءات في محافظة الكرك خلال الصيف الحالي.وتحول قضايا الاعتداءات على خطوط المياه إلى الادعاء العام والمحاكم، بحسب سلامة الذي أوضح أن "593 قضية منظورة لدى المحاكم حاليا في مختلف المؤسسات والجهات".وأكد سلامة تطلع وزارة المياه لـ "تكون الأحكام رادعة بكل من يحاول المساس بالأمن المائي الوطني".