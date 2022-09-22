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الخميس، 22-09-2022 12:59 م

حوارية عن التقدم نحو المؤتمر العالمي لتغير المناخ

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الوكيل الاخباري- نظمت غرفة التجارة الأميركية في الأردن بالتعاون مع جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، اليوم الخميس، جلسة حوارية بعنوان "الأردن: التقدم نحو المؤتمر العالمي لتغير المناخ".

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وناقش الحضور الحلول الممكنة لمواجهة تحديات تغير المناخ، خاصة ما يتعلق بالمياه والبيئة، ودور القطاع الخاص في الربط بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وسبل الاستفادة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) الذي سيعقد في شرم الشيخ في شهر تشرين الثاني المقبل، بهدف تحديد المساعدات الفنية والمادية اللازمة لمساعدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وقال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة خلال الجلسة، إن العالم يواجه اليوم تحديا رئيسا متعلقا بتغير المناخ الذي يشكل أزمة جماعية تواجهها كل البلدان.


وأضاف أن الخبراء يشيرون إلى أن الأردن والمنطقة المحيطة، ستواجه تحديات مناخية بنسبة 20 بالمئة أكثر من بقية العالم، مشيرا إلى أن الأردن شهد انخفاضا في معدلات هطول الأمطار منذ السبعينيات، رافقه زيادة حادة في عدد السكان على مدى السنوات العشر الماضية، بحيث أصبح الأردن أحد أفقر خمسة بلدان في العالم بالمياه.


وتابع أن الأردن يسير على الطريق الصحيح نحو الوصول إلى اقتصاد أخضر، عبر خطط خضراء لمشاريع بقيمة تزيد على 9 مليارات دولار، رغم محدودية الموارد.


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