وزيرة الاستثمار: كندا من الدول المستهدفة في استراتيجية ترويج الاستثمار

الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، الخميس، مع رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

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وأكدت السقاف في بيان عقب اللقاء، وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وكندا، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكات بينهما، كاتفاقية التجارة الحرة، التي تعتبر الأولى التي توقعها كندا مع دولة عربية، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين.



وأشارت إلى أن كندا تعد من الدول المستهدفة في استراتيجية ترويج الاستثمار التي أعدتها الوزارة للأعوام 2023 - 2026، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الكندية إلى الأردن، مما يوفر المزيد من فرص العمل، ويساهم في زيادة الصادرات الوطنية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، في ظل امتلاك الأردن مزايا وفرص استثمارية تنافسية للشركات الكندية، في العديد من القطاعات، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.



وقالت، إن "هذه الاتفاقيات لها دور كبير في تنشيط حركة التجارة البينية وتنمية الشراكات نظراً لما تتمتع به كندا من خبرات في التنمية الاقتصادية وتطوير المناخ الاستثماري".



وأضافت أن "الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية تسعى لجعل الأردن وجهة حقيقية للاستثمارات، فشرعت في إدخال العديد من الإصلاحات على بيئة الأعمال، فتم إقرار قانون ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد وضمن أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، الهادفة إلى استقطاب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها".



من جهته أشاد فيوري بجهود الأردن الكبيرة في مجال الاقتصاد والاستثمار، بما يستقطب المزيد من الاستثمارات الدولية خاصة الكندية، مبيناً أن الأردن، وبسبب الأمن والاستقرار الذي يتمتع به، والبيئة الاستثمارية المشجعة يعد وجهة آمنة للاستثمار.

