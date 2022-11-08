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الثلاثاء، 08-11-2022 10:16 م

وزير الأشغال يبحث تعزيز التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.

وثمن أبو السمن، خلال اجتماع عقد في الوزارة، بحضور وفد من الصندوق السعودي للتنمية، والمعنيين، دعم الصندوق المستمر لتمويل العديد من المشاريع في الأردن، خاصة في مجال البنية التحتية مما يسهم في رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع الصندوق لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة، وتذليل أي عائق يواجه سير الأعمال بمشاريع يمولها الصندوق؛ بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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