وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، مساء أمس السبت، أوضاع الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة.

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واطلع الوزير، خلال الجولة التي رافقه فيها مدير عام تنمية أموال الأوقاف رئيس بعثة الحج في المدينة المنورة يوسف القضاة، واقع الحجاج الأردنيين والخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أن جميع البعثات الإدارية والوعظ والإرشاد والطبية والإعلامية المرافقة للحجاج في خدمتهم، وتعمل على تقديم كل ما يلزم وبشكل فوري لضيوف الرحمن.



وقال، إن وزارة الأوقاف من خلال بعثتها الإدارية عملت منذ وصول الحجاج الأردنيين للمدينة المنورة على تسكينهم في الفنادق وتوفير جميع الخدمات المتمثلة بالإعاشة وتقديم كل ما يلزم لهم، علما أن الوزارة اختارت لهم فنادق على مقربة من المسجد النبوي الشريف ضمن ما يُعرف بالمنطقة المركزية.



وخلال الجولة التفقدية استمع الخلايلة، الى آراء الحجاج حول مستوى الخدمات الفندقية المقدمة لهم، معربين عن شكرهم وتقديرهم لكوادر الوزارة الإدارية والإرشادية في تقديم الخدمات والتجاوب مع الملاحظات التي ترد إليهم، حيث وجه وزير الأوقاف البعثات كافة بالعمل الفوري على حل أي مشكلة أو ملاحظة ترد إليهم من الحجاج الأردنيين بشكل فوري.



وأشار إلى أن كوتا المملكة الأردنية الهاشمية لهذا العام بلغت 8000 حاج، حيث عادت لطبيعتها بعد أن تم تخفيضها العام الماضي الى النصف بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيدا بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاستضافة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

