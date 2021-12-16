وزير الأوقاف يطلق المبادرة الوطنية لإكرام المصحف الشريف

الوكيل الإخباري - أطلق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، المبادرة الوطنية لإكرام المصحف الشريف الهادفة إلى جمع المصاحف القديمة والتالفة، وترميم السليم منها، والتعامل مع غير الصالح منها ضمن الضوابط الشرعية إكراما للمصحف الشريف.

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وقال الخلايلة خلال الإطلاق، إن المبادرة الوطنية تهدف إلى جمع المصاحف القديمة والتالفة بهدف حصر نسخ القرآن الكريم القديمة أو الممزقة، التي باتت بِحال لَا تُقرَأُ فيه، لإكرامها بإتلافها ضمن الضوابط الشرعية.



وأضاف الخلايلة ان المبادرة تأتي لتعظيم كتاب الله تعالى وعدم تعريضه للامتهان، حيث سيتم العمل على إصلاح المصاحف وتجليدها إن كان حال المصحف يسمح بذلك.



وبين أن المبادرة ستمتد لغاية 6 كانون الثاني المقبل، وفي جميع مناطق المملكة وفق جدول زمني لتنفيذها، بالتعاون مع مديرية التعليم الشرعي في الوزارة وكوادر الوزارة في مديريات الأوقاف والمساجد.



يذكر أن وزارة الأوقاف تولي القرآن الكريم العناية والدور الكريم من حيث جمع النسخ القديمة والتالفة والعناية بها.