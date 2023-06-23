وزير الأوقاف يعلق على أزمة الحجاج العالقين

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية إلى الديار المقدسة، محمد الخلايلة، الجمعة، إن شركات الحج والعمرة والوزارة لم ترتكب أي خطأ في أزمة الحجاج العالقين في مطار الملكة علياء الدولي.



وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستحقق وستتخذ الإجراء اللازم إذا علمت أن إحدى شركات الحج هي من باعت التذاكر، مضيفاً "لا توجد أي شركة حج قامت ببيع تذكرة في هذا اليوم الموافق 5 ذي الحجة".



واشتكى حجاج منعهم السفر عبر خطوط الملكية الأردنية لأداء الحج.



وأشار الوزير إلى التواصل مع الحجاج العالقين في المطار في عمان، وأكثرهم حُجز لهم عبر الخطوط السعودية، والكثير منهم وصل إلى مطار جدة الآن، وقال إنه تواصل مع بعض الحجاج وبعضهم اشترى التذكرة من الملكية الأردنية بطريقة "الأونلاين".

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