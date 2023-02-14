وزير الأوقاف يفتتح مسجد البشابشة ودار عدي لتحفيظ القرآن الكريم في الرمثا

الوكيل الاخباري - أكَّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل لدور القرآن الكريم كافة، في جميع أنحاء المملكة، وحرصها الدائم على رعاية المساجد وعمارتها.



جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، مسجد الحاج سعيد البشابشة بتبرع من الحاج سعيد البشابشة، ودار عدي لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة لمسجد الإمام البخاري في لواء الرمثا، بتبرّعٍ من فؤاد أبو سرحان.



وقال الخلايلة إن السُبل تيسّرت في زماننا الحالي، وازداد عدد الذين يعملون على بناء المساجد ودور القرآن الكريم لتحفيظ كتاب الله وقراءته وتلاوته وتفسيره.



وأضاف أن بناء المساجد علامة من علامات الإيمان، لافتاً إلى الآيات القرآنية التي أشارت لأهمية بناء المساجد وأثّنت على الذين يعملون ويساهمون في ذلك.

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