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الإثنين، 24-10-2022 02:35 م

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري في ناعور

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري، واليوم الطبي المجاني الذي تنظمه الوزارة وصندوق الزكاة في مناطق حسبان والمشقر والعال التابعة للواء ناعور.

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وقال الخلايلة إن الوزارة وبالتعاون مع صندوق الزكاة دأبت على تنظيم ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية والأيام الطبية المجانية منذ سنوات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة تلمس حاجات المواطنين والعمل على حلها، ومعالجة التحديات التي تواجههم ضمن الإمكانيات المتاحة.


وأضاف، إن فكرة تنظيم ملتقيات الوعظ والإرشاد في مختلف محافظات المملكة جاءت ترجمة لرسالة ورؤية الوزارة الدعوية، بمشاركة عدد من الأئمة والوعاظ والعلماء من مختلف مديريات الأوقاف بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية، والتفاعل مع المجتمع المحلي، لتعظيم المفاهيم والقيم الإسلامية وتعزيزها في مجتمعاتنا، وحث الناس على الاقتداء بسيد الخلق محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام.


وأشار إلى أن الوزارة وصندوق الزكاة يحرصان بشكل دائم ومنتظم على تنظيم ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية في المناطق النائية بمحافظات المملكة، دعما لأهلها وقاطنيها من خلال تقديم المساعدات العينية والمادية وترميم المنازل وتوزيع المشاريع الإنتاجية المجانية على الأسر الفقيرة والمحتاجة.


وخلال الفعاليات قام الخلايلة خلال الاحتفال بتسليم 400 قسيمة شرائية، و 300 طرد غذائي، ومساعدات نقدية بواقع 100 دينار لكل شخص لـ 50 طالبا جامعيا، و 50 يتيما من خلال مدير مديرية أوقاف عمان الثانية لتوزيعها على مستحقيها، مشيرا إلى أن عدد الأسر المحتاجة التي تتقاضى رواتب شهرية ثابتة في لواء ناعور من صندوق الزكاة بلغ 53، إضافة إلى نحو 39 كفالة يتيم.


 




 

 


 

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