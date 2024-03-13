وزير الأوقاف يفتتح ملتقى خيريا ويوما طبيا في عيرا ويرقا

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني الأول خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، بمنطقة عيرا ويرقا في محافظة البلقاء والذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية.

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وقال الخلايلة "نتشرف خلال شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والخير والتألف، أن نكون في قضاء عيرا ويرقا بين أهلنا وإخواننا"، مؤكدا أن الواجب الديني وحس المسؤوليّة الأخلاقيّة والوطنيّة والاجتماعيّة يدفعنا لتقديم ما نستطيع خدمةً للوطن والمواطن.



وأضاف، أنَّ النبي الكريم علمنا في الحديث الشريف" أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" لذا في شهر الخير والبركات علينا تكثيف جهودنا حتى نصل إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة.



وأعلن الخلايلة، عن توزيع 500 قسيمة شرائيّة بقيمة 30 دينارا، ومساعد نقدية لـ50 يتيما و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي للأسر الفقيرة والمحتاجة، مشيرا إلى وجود 30 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة و20 يتيما يتقاضون كفالات أيتام من الصندوق في قضاء عيرا ويرقا.



من جانبه، قال السفير الأسبق الدكتور فايز الربيع في كلمته عن المجتمع المحلي، إن وزارة الأوقاف تمتد أنشطتها في كل طرق وسبل الخير، مشيرا إلى أن لفظ التكاتف والتعاون تجاوز اللفظ إلى العمل على أرض الواقع من خلال الملتقيات الخيرية والأيام الطبية المجانية.



وأشار الربيع، إلى أن عيرا ويرقا تستحق الاحتفال بهذا اليوم الخيري، لافتا إلى أن مدفع المدفعية السادسة في عيرا يحمل معاني الوفاء والإخلاص والتفاني في سبيل الأردن، إذ كان أهالي عيرا ويرقا رجالا ونساء يحملون الخبز والعتاد على رؤوسهم إلى الجنود المرابطين في خنادقهم في معركة الكرامة.



كما افتتح وزير الأوقاف اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيريّة بمنطقة عيرا ويرقا، وقدمت فيه الرعاية الصحيّة لأهالي المنطقة بمختلف الاختصاصات الطبيّة.



وحضر الافتتاح، النائب عارف السعايدة، ومحافظ محافظة البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير صحة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود، ومدير مديرية أوقاف البلقاء الدكتور أحمد الخرابشة، ومدير مديرية العلاقات العامة في الوزارة سنان المجالي، وعدد من أهالي القضاء.