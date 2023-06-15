وزير البيئة يرعى حفل جائزة المصنع الأخضر

الوكيل الإخباري- مندوبا عن رئيس الوزراء، رعى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة اليوم الخميس، فعاليات الحفل الختامي لجائزة مسابقة المصنع الأخضر التي أطلقتها وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن، بالتعاون مع مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية المنفذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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وقال الردايدة، خلال حفل الإعلان عن المصانع الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى، إن المسابقة تتوافق مع توجه السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، للوصول إلى عمليات تصنيع وإنتاج قائمة على مصادر طاقة نظيفة، تقلل من انبعاثات الكربون، وتحد من الآثار البيئية.



وأضاف، إن الجائزة كشفت عن الإدراك المتنامي للقطاع الصناعي الأردني، وأهمية مشاركته في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لدواع إنتاجية داخلية وخارجية، لافتا إلى أن المسابقة التي شارك فيها 39 مصنعاً محلياً والتي أطلقت قبل نحو 5 أشهر بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن ووزارتي الصناعة والتجارة والتموين والبيئة.



وأشار إلى أن الأردن يدعم عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر عدد من الخطط والاستراتيجيات، انطلاقاً من رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق للنهوض الاقتصادي للمملكة في السنوات العشر المقبلة، وتشتمل على مزيج من المبادرات الهادفة لتأهيل أصحاب الأعمال في عناصر الاستدامة مثل ممارسات التصنيع الأخضر والتجارة الخضراء وكفاءة استخدام الطاقة وتقليل تكاليف الإنتاج وإعادة التدوير.



من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن فكرة الجائزة تتبلور حول تطوير آلية وطنية لتكريم المنشآت الصناعية الرائدة بمجالات الاستدامة الثلاثة: الطاقة والمياه والبيئة، بالإضافة إلى كونها خطوة أولى لتطوير معايير وطنية للصناعة المحلية والالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة وبما يحقق الأهداف الوطنية ويدعم القدرات التنافسية للقطاع الصناعي.

وأكد الجغبير الأهمية الاقتصادية للقطاع الصناعي الذي يسهم بربع الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل أكثر من 94 بالمئة من الصادرات الوطنية، ويشغل نحو 260 ألف عامل، مشيراً إلى أن غرفة صناعة الأردن تولي الأهمية القصوى لجميع القضايا التي تعنى باستدامة القطاع الصناعي وتطوره، سيما دعم الممارسات الصديقة للبيئة، لتكون قادرة على النمو وفق أسس الاقتصاد الأخضر، في ظل التوجهات الدولية لتبني أفضل الممارسات الصديقة للبيئة.



وعبر الجغبير عن فخره بوجود معايير أساسية لتقييم المصانع في الدورات المقبلة، من خلال مشاركة اللجان المختلفة والجهود الدؤوبة طيلة الأشهر السابقة .



وتهدف الجائزة إلى تقدير المنشآت الصناعية الرائدة في مجال كفاءة الموارد ضمن مجالات الطاقة والمياه والبيئة، ورفع مستوى الوعي للمنشآت الصناعية بأهمية الممارسات المستدامة، ووضع معايير وطنية للمنشآت الصناعية؛ لتكون مصانع خضراء قادرة على النمو وفق أسس الاقتصاد الأخضر، ومواكبة المتطلبات العالمية في مجالات الاستدامة، وزيادة وعي المستهلك حول أفضل الممارسات الصناعية الصديقة بالبيئة.



يشار إلى أن المصانع الثلاثة الفائزة بمسابقة المصنع الأخضر هي شركة فاين لصناعة الورق الصحي، وسنيورة للصناعات الغذائية، والعملاق للصناعات الكيماوية، وسيجري تقديم دعم فني إجمالي بقيمة 24 ألف يورو لها، تخصص لأغراض تحسين فرص.

