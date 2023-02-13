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الإثنين، 13-02-2023 07:42 م

الملكة رانيا العبدالله تزور جمعية النشميات الخيرية لتمكين المرأة في طبربور

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الوكيل الاخباري - زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم جمعية النشميات الخيرية لتمكين المرأة، حيث التقت مع أعضاء مجلس الإدارة، وتجولت في عدد من مرافق الجمعية.

وخلال اللقاء استعرضت رئيسة الجمعية امل المواصلة برامج وأنشطة الجمعية التي عملت على تنفيذ مشاريع مثل مشروع التدريب على الخياطة، ومشروع دليلي الذي يهدف إلى انشاء منصة ارشاد تربوي وصحة نفسية لطلاب المدارس عن بعد بتمويل من منظمة الخبرة الفرنسية.

كما تحدثت عن مشروع قلب عمان2 لتطوير مهارات الشباب الأساسية من أجل التوظيف. ومشروع النشميات لإعادة تدوير النسيج بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي. 

وأشارت إلى أن الجمعية تعاونت مع مؤسسة نهر الأردن في تنفيذ عدد من المشاريع، خاصة تدريب نساء مستفيدات على الخياطة والتطريز.
 
وتساهم الجمعية في تدريس طلبة توجيهي من أهالي المنطقة وتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة، حيث نفذت مبادرات لتوزيع الطرود الغذائية لأسر محتاجة، والكراسي والأجهزة الطبية على المرضى المحتاجين، وتوزيع ملابس بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وبنك الملابس الخيري ومحلات الملابس المجاورة، ومعونات للاجئين السوريين بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

وتأسست الجمعية عام 2018، بهدف دعم وتمكين المرأة، وتجولت جلالتها في نهاية الزيارة في معرض المنتجات والمطبخ وغرفة الاستشارات ومشغل الخياطة وتبادلت الأحاديث مع المستفيدات من برامج ومشاريع الجمعية.

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