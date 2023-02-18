وزير الخارجية يجري مباحثات مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين بمؤتمر ميونخ

الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، محادثات مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن بحثت العلاقات الثنائية، وعديد قضايا إقليمية تقدمتها القضية الفلسطينية.



وأكد الصفدي أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فوري وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية التي تقوض حل الدولتين وتنذر بتفجر الأوضاع في فلسطين المحتلة.



وشدد الصفدي خلال لقاءات عقدها مع 17 وزير خارجية ومسؤول مشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن، أن هذه الإجراءات التي تشمل الاستيطان وهدم البيوت وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتضييق الاقتصادي على الشعب الفلسطيني، تقوض حل الدولتين، وتفقد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتدفع باتجاه تفجر العنف، قبيل شهر رمضان الكريم الذي يتزامن هذا العام مع أعياد دينية مسيحية ويهودية.

اضافة اعلان